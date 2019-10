Politie onderzoekt herkomst gedumpte wurgslang

De politie in Amsterdam doet onderzoek naar de vondst van een boa constrictor in een ondergrondse afvalcontainer. De wurgslang is waarschijnlijk door iemand gedumpt en had zware verwondingen.

De Dierenhulpdienst Nederland heeft de boa opgevangen. De onderkaak was naar achteren geklapt en er zat een scheur in. Ook had hij gebroken en gekneusde ribben. De slang, die tussen de 1.50 en 1.80 meter meet, heeft waarschijnlijk geruime tijd in de container gelegen. Omdat het reptiel er zo slecht aan toe was, heeft een dierenarts hem uit zijn lijden verlost.

De Dierenhulpdienst looft een beloning van 500 euro uit voor de tip die leidt naar de eigenaar.