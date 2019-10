Wilders naar inloopavond azc Gilze en Rijen

Een inloopavond over een geplande verbouwing van het asielzoekerscentrum in het Brabantse Gilze en Rijen staat woensdag in het middelpunt van de belangstelling. PVV-leider Geert Wilders gaat langs om zich tegen de plannen te verzetten.

Het asielzoekerscentrum wordt verbouwd en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt de inloopavond, waarbij de organisatie samen met de architect en aannemer toelichting geeft over de verbouwing.

Wilders neemt zijn collega-Kamerlid Emiel van Dijk mee, om zich over het “miljoenen verslindende verbouwingsproject” te laten informeren. Hij is van plan “ter plekke de direct betrokkenen te adviseren te stoppen met deze asielwaanzin”, liet de partij eerder weten.

De verbouwing van het azc gaat begin volgend jaar van start, en zal naar verwachting zo’n 40 miljoen euro kosten.