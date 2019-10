Greta Thunberg krijgt Haagse Kindervredesprijs

Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) krijgt dit jaar de Internationale Kindervredesprijs 2018. Die wordt op 20 november uitgereikt in Den Haag door aartsbisschop Desmond Tutu. De Zweedse Thunberg deelt de prijs met de 14-jarige Divina Maloum uit Kameroen, die zich inzet voor kinderen in delen van haar land die door geweld worden verscheurd. Maloum was in 2016 ook genomineerd voor de vredesprijs.

Thunberg bedacht de scholierenstakingen voor het klimaat. KidsRights, de organisatie achter de Kindervredesprijs, omschrijft haar als “een rolmodel voor internationaal klimaatactivisme door scholieren”.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De uitreikingen vinden doorgaans plaats in de Ridderzaal in Den Haag. Er waren dit jaar 137 kandidaten uit 56 landen.

De Internationale Kindervredesprijs wordt voor de vijftiende keer uitgereikt. In 2013 ging de prijs naar Malala Yousafzai uit Pakistan, toen 16 jaar oud, die zich met gevaar voor eigen leven inzet voor de toegang van meisjes tot onderwijs. Malala kreeg een jaar later de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar werd de Kindervredesprijs toegekend aan vier jongeren achter March For Our Lives, een Amerikaanse protestbeweging voor veilige scholen en uitroeiing van wapengeweld.