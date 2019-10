Listeria levensgevaarlijk voor zwakkeren

De listeriabacterie veroorzaakt de infectieziekte listeriose, die volgens de site van het RIVM nog niet heel vaak in Nederland voorkwam. De bacterie zit meestal in voedsel, maar kan bijvoorbeeld ook in water zitten.

Gezonde mensen krijgen er meestal hooguit milde griep- of buikgriepverschijnselen van, maar bij heel jonge kinderen, senioren en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan de bacterie grote ellende en zelfs overlijden veroorzaken. Hersenvliesontsteking en sepsis ofwel bloedvergiftiging kunnen namelijk het gevolg van de besmetting zijn. Vrouwen die een kind verwachten kunnen de bacterie oplopen zonder er zelf last van te ondervinden, maar hun ongeboren kind kan ook sterven, erg ziek worden of te vroeg worden geboren. Listeriose kan eventueel met medicijnen worden aangepakt.

Besmetting ontstaat met name bij het eten van rauwe ingrediënten die al besmet zijn, bijvoorbeeld zachte kazen van ongepasteuriseerde melk en filet américain. Ook kan ‘kruisbesmetting’ voorkomen, door onder meer het wassen van sla met besmet water.

Jaarlijks worden ongeveer 80 patiënten met een listeria-infectie gemeld bij het RIVM.