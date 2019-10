Ter Beke-topman: besmetting geïsoleerd geval

De Listeria-besmetting bij vleesverwerker Offerman is een geïsoleerd geval. Dat heeft topman Francis Kint van moederbedrijf Ter Beke gezegd tegen de Belgische krant De Tijd. Hij ontkent dat er bij de fabriek in Aalsmeer al langer problemen waren, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt.

Volgens Kint zou zijn bedrijf het gemeld hebben als er al eerder problemen waren. “Listeria is een bacterie die je overal in de natuur aantreft. Pas als een bepaald niveau overschreden wordt, moet je dat melden”, aldus de topman. “Als het zich onder het kritische niveau bevindt, kun je discussiëren over wat voor maatregelen je moet nemen.”

Kint wil het nog niet over financiële gevolgen hebben. “Onze eerste prioriteit is samenwerken met de instanties en onze klanten. We willen begrijpen hoe dit gebeurd is.” Ter Beke blijft volgens Kint leveren aan zijn klanten via andere Nederlandse vestigingen en “wellicht ook met externe partijen”.