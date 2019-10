Vier nieuwe dieren op invasieve exotenlijst

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vier nieuwe diersoorten toegevoegd aan de lijst met zogeheten invasieve exoten. Dat zijn plant- en diersoorten die door toedoen van de mens in Nederland terecht zijn gekomen en hier schade kunnen veroorzaken of inheemse soorten verdringen.

De nieuwe toevoegingen zijn de treurmaina, de Nieuw-Zeelandse platworm, de zonnebaars en de gestreepte koraalmeerval. Het is verboden deze dieren in de EU in te voeren.

De zonnebaars is een vis die in aquaria en vijvers wordt gehouden maar vaak wordt gedumpt in open water. Daar kan hij zich razendsnel voortplanten. De treurmaina is een Aziatische zangvogel die fruitbomen leeg eet en daarom als plaagdier geldt. Nieuw-Zeelandse platwormen komen met potplanten mee naar Europa. Ze zijn vraatzuchtig en moeilijk te bestrijden. En de gestreepte koraalmeerval is giftig voor de mens.