Politie onderzoekt overlijden van man in Goes

De politie onderzoekt de dood van een man in Goes, die mogelijk eerder op de dag betrokken was bij een vechtpartij in het centrum van de stad. Voorbijgangers vonden de overleden man rond 18.00 uur op straat. Hulpdiensten werden er nog bijgehaald maar reanimatie mocht niet baten.

Het is niet duidelijk hoe hij is overleden. Getuigen zeggen dat ze hebben gezien dat de man eerder op de dag in het centrum van Goes mogelijk ruzie heeft gehad. De politie heeft een 25-jarige man opgepakt en onderzoekt of hij betrokken is bij de dood van de man.