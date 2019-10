Internetoplichting wordt vaak niet gemeld

Mensen die online iets kopen en vervolgens niets krijgen, doen daar vaak geen melding of aangifte van. Zes op de tien mensen laten het erbij zitten en nemen hun verlies. Iets minder dan een kwart doet bij de politie aangifte van oplichting. Ook zijn er mensen die bijvoorbeeld naar Marktplaats of een bank stappen om hun geld te krijgen.

De meeste mensen die besloten om de oplichting niet te melden, vonden het daar niet belangrijk genoeg voor. Het ging bijvoorbeeld om een klein bedrag. Anderen dachten dat het toch niet zou helpen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek na een onderzoek onder ruim 38.000 mensen. Negen op de tien gedupeerden zeggen dat ze hun geld definitief kwijt waren.

Zo’n 2,7 procent van de Nederlanders was vorig jaar slachtoffer van zogeheten aankoopfraude. In de meeste gevallen gebeurde dat op een site voor tweedehandsspullen, zoals Marktplaats. Een kwart van de gedupeerden trapte in de val van een nepwebwinkel. De slachtoffers dachten dat ze kleren, schoenen, smartphones, laptops of toegangskaartjes kochten.