Waarnemend burgemeester in beeld voor Den Haag

Een dag na het vertrek van de burgemeester van Den Haag is er iemand in beeld om tijdelijk burgemeester van de hofstad te worden. De fractievoorzitters uit de Haagse gemeenteraad willen snel met hem of haar kennismaken. Als dat gesprek goed verloopt, kan de naam naar buiten worden gebracht, laat de provincie Zuid-Holland weten.

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, overlegde maandag met de Haagse fractievoorzitters.

Het is niet bekend wanneer de waarnemer zou moeten aantreden. De waarnemer kan tot in de loop van volgend jaar blijven zitten. In die tijd moet de Haagse politiek in rustiger vaarwater komen. Komend voorjaar moeten de provincie, de Haagse fractievoorzitters en de minister van Binnenlandse Zaken beslissen wanneer de zoektocht naar een definitieve burgemeester wordt geopend.

Burgemeester Pauline Krikke stapte zondag op. Ze lag onder vuur na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren op het strand. Haar taken worden voorlopig waargenomen door wethouder en tweede loco-burgemeester Boudewijn Revis. Hij is net als Krikke lid van de VVD. Krikke was sinds maart 2017 burgemeester van Den Haag.

Den Haag heeft een onrustige politieke week achter de rug. Op dinsdag deden rechercheurs invallen bij twee wethouders van de grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De huizen en werkkamers van wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui werden doorzocht. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen. Ze worden verdacht van corruptie en schending van het ambtsgeheim. De Mos en Guernaoui traden tijdelijk terug.

Een dag na de doorzoekingen besloten VVD, D66 en GroenLinks om het vertrouwen in hun coalitiepartner op te zeggen en de samenwerking te stoppen. Ze zijn op zoek naar andere partijen om de plek van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in te nemen.