Getuigenverhoren in zaak weduwen tegen Shell

Voor de rechtbank in Den Haag komen dinsdag getuigen aan het woord in de zaak van vier Nigeriaanse weduwen die Shell beschuldigen van medeplichtigheid aan de dood van hun echtgenoten. Volgens Amnesty International, dat nauw bij de zaak is betrokken, gaan getuigen vertellen hoe het olie- en gasbedrijf ze in 1995 geld bood in ruil voor valse verklaringen. Shell ontkent iedere betrokkenheid.

De getuigen zouden geld hebben gekregen om een valse getuigenis af te leggen tegen de ‘Ogoni Negen’. De negen mannen werden opgehangen na wat wereldwijd werd beschouwd als een schijnproces, waarin ze werden veroordeeld voor moord op vier leiders van het Ogoni-volk.

De negen mannen waren allemaal activisten die zich tegen de oliewinning door Shell in de Nigerdelta hadden gekeerd. De Nigeriaanse autoriteiten, toen nog geleid door de dictatoriale generaal Sani Abacha, sloegen destijds ook protesten tegen de oliewinning hardhandig neer. Honderden mensen kwamen om het leven.

De rechtbank bepaalde in mei dat de zaak niet is verjaard, zoals Shell had betoogd, en in de Nederlandse rechtszaal kan worden behandeld. Een eerdere poging van nabestaande Esther Kiobel om Shell aan te klagen in de Verenigde Staten, strandde in 2013 bij het Amerikaanse hooggerechtshof. In 2017 begon de Nigeriaanse samen met drie andere weduwen de civiele zaak in Nederland.