Topatlete hoort direct vonnis Duitse rechter

De Nederlandse topatlete Madiea G. moet zich op 4 november voor de Duitse rechter verantwoorden voor de invoer van een grote hoeveelheid drugs. Nog diezelfde dag volgt de uitspraak. Ze staat terecht voor de rechtbank in de Duitse stad Kleef, niet ver van Nijmegen. Dat heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

G. werd op 18 juni tijdens een routinecontrole van de douane aan een grensovergang bij het Duitse Elten aangehouden en zou grote hoeveelheden crystal meth en xtc bij zich hebben gehad. De gesmokkelde pillen hadden volgens de douane een straatwaarde van 2 miljoen euro.

Sindsdien zit de Nederlandse atlete in voorarrest.

Volgens Duitse media zou G. 13 kilo crystal meth en 43 kilo xtc gesmokkeld hebben. In haar auto zou volgens Duitse media ook 12.000 euro contant geld gevonden zijn. Op de smokkel van dergelijke hoeveelheden harddrugs staat in Duitsland een gevangenisstraf van tussen de 2 en 15 jaar, aldus een woordvoerder van het Landesgericht in Kleef.