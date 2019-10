Van Haga legt zich neer bij royement VVD

Dat hij de VVD is uitgezet, vindt de liberale politicus Wybren van Haga “verschrikkelijk”, maar hij legt zich wel neer bij het besluit.

Verder wil het voormalig VVD-Kamerlid, dat maandag aankondigde zijn zetel te behouden, zich vooral richten op zijn werkzaamheden als zelfstandig Kamerlid. Er is in de Kamer volgens hem nog steeds “veel te weinig aandacht voor ondernemers”, en daar wil hij zich hard voor maken.

Of hij een nieuwe partij gaat oprichten, wil Van Haga nog niet zeggen. “Ik ga in eerste instantie maar op zoek naar een medewerker en zorgen dat ik hier weer aan de gang kan.”

“Het is al lastig genoeg zonder alle ondersteuning die normaal gesproken vanzelfsprekend is”, aldus Van Haga. Een recent plan uit de Tweede Kamer zorgt ervoor dat zogenoemde ‘zetelrovers’ tegenwoordig minder ondersteuning en spreektijd krijgen.

Van Haga moest uit het Kamergebouw verkassen nadat hij uit de VVD-fractie was gezet. Hij hoopt snel weer zijn intrek te nemen in het gebouw. Het Kamerlid kan nu naar eigen zeggen de bel niet eens horen die stemmingen in de Tweede Kamer aankondigt.