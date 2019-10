Meer keuze voor patiënt bij gegevensdeling

Medische gegevens van patiënten moeten beschikbaar worden voor zorgverleners bij spoedgevallen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil patiënten daarom de mogelijkheid geven specifiek voor spoedzorg toegang tot de gegevens te verlenen aan zorgmedewerkers.

Patiënten kunnen nu al toegang geven tot hun medische gegevens. Maar die toestemming geldt dan voor alle zorgverleners. Bruins wil ervoor zorgen dat patiënten kunnen aangeven dat ze geen inzage willen geven in gegevens, behalve bij spoedzorg. Geen toegang verlenen blijft een optie.

De medische gegevens moeten elektronisch beschikbaar komen, zodat zorgverleners de benodigde achtergrondinformatie van patiënten hebben.

Bruins informeert de Tweede Kamer voor het einde van het jaar over hoe het plan eruit zal zien. Hij wil kijken of het mogelijk is binnen de huidige regels. Een wetswijziging sluit hij echter niet uit.