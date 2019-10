Kaag: streng gesprek met Turkse ambassadeur

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is donderdag gesproken met de Turkse ambassadeur, over de Turkse inval in Noord-Syrië. Het was volgens minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) een “streng gesprek”, op het hoogste ambtelijke niveau.

Kaags collega-minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) riep Turkije woensdag al op het offensief in Noord-Syrië te staken, en ontbood de ambassadeur. “Vanochtend is de ambassadeur op Buitenlandse Zaken geroepen, en aan hem zijn duidelijke boodschappen meegegeven”, aldus Kaag.