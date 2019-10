Zeer grote brand in kozijnenfabriek Zelhem

Op de Nijverheidsweg in Zelhem (Gelderland) woedt een zeer grote brand in een kozijnenfabriek. Er zijn geen mensen in het pand aanwezig, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Volgens de veiligheidsregio is er sprake van een grote brand. Brandweereenheden van Doetinchem en Zelhem zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. Er worden vier blusvoertuigen ingezet en een hoogwerker. Mensen in de omgeving wordt aangeraden deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.