‘Grote verschillen opmars vrouwen Zuidas’

Bij de grote advocaten- en accountantskantoren op de Zuidas bestaan grote verschillen in het aantal vrouwen in de top. Uit een enquête van Het Financieele Dagblad blijkt dat bij vier grote advocatenfirma’s Kennedy Van der Laan, Allen & Overy, landsadvocaat Pels Rijcken en Van Doorne meer dan 30 procent van de partners vrouw is. Kennedy Van der Laan, ooit mede opgericht door de in 2017 overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, steekt er met kop en schouders bovenuit met 42 procent vrouwelijke partners.

Onderaan bungelen de grote accountants- en advieskantoren Deloitte, KPMG, PwC en EY, waar tussen de 13 en 15 procent vrouwelijke partners zijn. Hekkensluiters zijn de advocatenkantoren Clifford Chance (10 procent) en AKD (7 procent).

Aan de FD-enquête deden de vier grootste accountantskantoren en veertien prominente advocatenkantoren mee. Alle firma’s zeggen dat ze diversiteit hoog in het vaandel hebben. Ze doen het vrijwel allemaal dan ook beter dan in 2014.