Overleg over andere plek boerenprotest RIVM

Boeren die met hun tractoren actie willen voeren tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, zijn met de gemeente De Bilt in overleg over een andere locatie voor hun protest. “De kans is groot dat het protest wordt gehouden naast het terrein van de honkbalvereniging, maar de kogel is nog niet definitief door de kerk”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

“Het is een heel krappe bedoening bij het RIVM”, vervolgt hij. “Ook voor de boeren zelf is het niet handig.” Bovendien is het belangrijk dat het RIVM permanent goed bereikbaar is. Er liggen bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn, legt een woordvoerder van het instituut uit. Ook staan er voertuigen van de milieuongevallendienst, die de brandweer bijstaat door gevaarlijke stoffen in de lucht te meten bij brand. Die moeten 24 uur per dag kunnen uitrukken. Verder analyseert het RIVM hielprikken van pasgeboren baby’s. “Je wilt niet dat dat verstoord raakt”, zegt de RIVM-woordvoerder.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) wantrouwt de stikstofmetingen en -berekeningen van het instituut.