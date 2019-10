Politie neemt 35 illegale taxi’s in beslag

In een onderzoek naar illegaal taxivervoer heeft de politie 35 taxi’s in beslag genomen. De voertuigen zijn afkomstig van bedrijven in Heerhugowaard, Woerden en Zaandam. Volgens de politie boden de taxichauffeurs hun illegale diensten vooral aan in de regio Amsterdam.

Bij het onderzoek bleek eveneens dat 25 van de 35 taxi’s niet verzekerd waren. Het onderzoek had plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie met behulp van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Begin september werden in hetzelfde onderzoek al invallen gedaan bij deze bedrijven. Toen nam de politie twee taxi’s van vermeende snorders en administratie mee. Het opsporingsteam sluit niet uit dat er nog meer in beslag wordt genomen en er mogelijk nog aanhoudingen volgen.