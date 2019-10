Eerste boeren verlaten Den Haag

Nu het dagprogramma van de protesterende boeren op het Malieveld en de Koekamp in Den Haag is afgelopen, is de grote uittocht van de deelnemers begonnen. Tractoren die op het Malieveld geparkeerd waren, zetten koers naar huis.

Een deel van de tractoren rijdt de A12 op richting Prins Clausplein, waarvandaan de wegen zich opsplitsen naar alle windrichtingen. Een ander deel gaat vanaf het Malieveld naar de Rijksweg 44 in de richting van Wassenaar en Leiden. Ook tractoren die op het laatste stuk van de snelweg A12 geparkeerd waren, worden gestart voor de terugreis. Omdat er zoveel tractoren naar Den Haag zijn afgereisd, neemt hun vertrek naar verwachting enkele uren in beslag.

Rijkswaterstaat zei eerder op woensdag al een zware spits te verwachten die de hele avond voor problemen gaat zorgen.

Ook veel aanwezigen die met de trein zijn gekomen, begeven zich naar Den Haag Centraal om huiswaarts te keren.