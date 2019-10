Politie zet stroomstootwapen minder vaak in

De politie heeft de eerste helft van dit jaar – februari tot augustus – 76 keer gebruik gemaakt van het stroomstootwapen. Dat is bijna een derde minder dan dezelfde periode vorig jaar.

Momenteel loopt in verschillende delen van Nederland een proef met het wapen. “Politieagenten geven aan blij te zijn met dit extra middel, juist omdat zwaarder geweld zoals gevecht, hond en vuurwapen, achterwege kunnen blijven”, aldus de Politieacademie, die het gebruik monitort. Korpschef Erik Akerboom pleitte recent nog voor landelijke invoering voor alle agenten die zich met noodhulp bezighouden.

Bevoegd minister Ferd Grapperhaus (Justitie) deelt de wens van de korpschef, maar wil eerst nog onder meer het overleg afwachten van de politie met de geestelijke gezondheidszorg, omdat er zorgen zijn over het gebruik van het wapen tegen mensen met een psychische aandoening. Dat moet volgende maand afgerond zijn en dan “kan het snel gaan”, aldus de minister eerder.

Onder meer Amnesty International heeft grote moeite met het gebruik van het stroomstootwapen. Volgens de mensenrechtenorganisatie brengt het “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” met zich mee en wordt het gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.

Als proef werkten vier politie-eenheden in Nederland sinds februari 2017 met het wapen, namelijk de politie in Amersfoort en Zwolle, het team surveillancehonden in Rotterdam en een ondersteuningsgroep in Noord-Nederland. Die laatste eenheid is na een jaar gestopt, omdat het wapen slechts één keer was gebruikt.