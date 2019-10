De Haagse burgemeester Johan Remkes waarschuwt mensen in de stad voor de grote voertuigen die in het centrum zijn vanwege het boerenprotest. “Alle mensen die de komende uren na hun werk, of na bezoek aan het winkelgebied, terugkeren naar huis worden opgeroepen extra oplettend te zijn in verband met zwaar gemotoriseerd verkeer in de binnenstad.” Ook roept hij de boeren op “om de veiligheid van het publiek in het oog te houden”.