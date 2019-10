Ruziënde groepen vechten in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt door een steekpartij. Een van hen werd gevonden op de Diepenhorst, meldt de politie. Een ander slachtoffer heeft zichzelf gemeld bij het ziekenhuis. Ook hij heeft steekwonden opgelopen. Vermoedelijk waren ze allebei betrokken bij vechtpartijen tussen twee groepen uit IJsselmonde en Charlois die donderdagavond meerdere keren slaags met elkaar raakten in Rotterdam-Zuid.

De vechtpartijen vonden op verschillende plekken plaats, waaronder in een bus en een tram. Ook in Slinge, Asterlo en Schere zochten de groepen elkaar op. De politie heeft inmiddels zes jongeren van tussen de 14 en 17 jaar aangehouden. Ook is er een mes, een hamer en een bivakmuts in beslag genomen.

Waarom de twee groepen slaags met elkaar raakten wordt nog onderzocht, zegt een politiewoordvoerder. De groepen zouden al langere tijd problemen met elkaar hebben. Het OM, de politie en de gemeente nemen de zaak hoog op.

De gewonden liggen in het ziekenhuis. Onduidelijk is hoe ernstig zij gewond zijn. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.