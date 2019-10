VS: Nederland medeschuldig aan chaos VS

Nederland is medeverantwoordelijk voor de huidige chaos in het noorden van Syrië. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra in Nieuwsuur. Amerika wilde volgens hem dat Nederland actief bleef meedoen in Syrië.

“Het was Nederland dat een paar maanden geleden besloot uit Syrië te vertrekken en toen begon het domino-effect van mensen die de regio verlieten”, aldus de ambassadeur. “Ik neem aan dat ze vertrokken omdat ze geen dreiging meer zagen.”

Nederlandse F-16’s waren in 2016 en 2018 actief boven het oosten van Syrië. Daar bombardeerden ze doelen van terreurgroep IS. De missie moest stoppen omdat de luchtmacht zich moet voorbereiden op de overgang van de F-16 naar de F-35.

Het vertrek was afgesproken met de door de Amerikanen geleide internationale coalitie die vecht tegen IS. Nederland heeft nooit militairen op de grond gehad in Syrië, al hebben de Amerikanen daar deze zomer wel om gevraagd. Daar is geen mandaat voor, aldus het kabinet.

Hoekstra reageerde op kritiek uit Nederland en Europa op de Amerikanen omdat zij zich zonder overleg hebben teruggetrokken uit Noord-Syrië. Dat gaf Turkije het groene licht om het buurland binnen te vallen. Turkije wil de Koerdische militie YPG daar verdrijven en een bufferzone inrichten.