Concert Rieu in Chili op losse schroeven

Het concert dat André Rieu zaterdag in de Chileense hoofdstad Santiago geeft, gaat mogelijk niet door nu daar de noodtoestand is uitgeroepen. Mensen gingen vanwege tariefsverhogingen in het openbaar vervoer massaal de straat op en de protesten liepen flink uit de hand. Om die reden werden vrijdagavond alle grootschalige evenementen afgeblazen en is het ook niet zeker dat het optreden van de violist kan doorgaan, zo bevestigt een woordvoerster van Rieu na berichtgeving van L1.

Het stadsbestuur van Santiago bekijkt de situatie zaterdagochtend (lokale tijd). Dan wordt duidelijk of de violist het podium van de Movistar Arena kan beklimmen. Wat er gebeurt als het concert wordt afgeblazen, is nog niet duidelijk. “We wachten de beslissing af en dan kijken we naar de mogelijkheden”, aldus de woordvoerster.