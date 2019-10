‘Van Gogh heel snel verzameld in Duitsland’

Het Städel Museum in Frankfurt am Main opent woensdag een tentoonstelling over de betekenis van Vincent van Gogh in Duitsland: Making Van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe. Tot medio februari zijn daar vijftig werken van zijn hand te zien, gecombineerd met kunst van latere collega’s.

De makers van de expositie willen onder meer een beeld geven van de snelle wijze waarop Van Gogh in Duitsland bekendheid en waardering verkreeg en zo’n legende werd. “Nog geen vijftien jaar na zijn dood werd Van Gogh in dit land gezien als een van de belangrijkste voorlopers van de moderne schilderkunst. Zijn kunst werd in Duitsland ongebruikelijk vroeg verzameld. In 1914 was er al een enorm aantal werken van Van Gogh, circa 150 in totaal, in privé- en openbare verzamelingen”, zeggen ze in Frankfurt.

“Tegelijkertijd begonnen Duitse kunstenaars zijn werk stevig te onderzoeken. Van Goghs schilderkunst werd een voorbeeld en een substantiële bron van inspiratie, zeker voor de jonge expressionisten. Het modernisme in Duitsland is nauwelijks denkbaar zonder zijn kunst”, stelt het Städel. De invloed van Van Gogh wordt op de expo getoond aan de hand van werk van onder anderen Max Beckmann en Ernst Ludwig Kirchner.

Op de tentoonstelling is verder speciaal aandacht voor de rol die musea, galeriehouders, collectionneurs en critici speelden bij de verwelkoming van Van Gogh als een van de vaders van de moderne kunst.

Het Städel was er overigens zelf al vroeg bij als het gaat om het verzamelen van het werk van de Nederlander: in 1908 kocht het al een schilderij van een boerderij in Nuenen plus een tekening van een boerin die aardappelen poot.