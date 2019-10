Half miljoen vult keuze in na nieuwe donorwet

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari vorig jaar hebben 508.000 mensen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg, vindt het ministerie. Daarom staat de komende week, de Week van het Donorregister, in het teken van meer informatie.

In de wet, die op 1 juli volgend jaar van kracht wordt, staat dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze iemand maakt, bepaalt hij of zij zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44 procent) van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Dat deden meer vrouwen dan mannen. Toestemming voor orgaandonatie gaf 60 procent van de vrouwen, en 57 procent van de mannen. Geen toestemming: vrouwen 29 procent en mannen 31 procent. En de optie dat familie of andere aangewezenen mogen beslissen, vinkte 11 procent van de vrouwen aan, en 12 procent van de mannen. Brabanders kiezen het vaakst voor orgaandonatie. Inwoners van Flevoland geven er het minst vaak toestemming voor.

Om anderen te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams (herkenbaar aan roze T-shirts) vanaf deze Week van het Donorregister tot juli volgend jaar door heel Nederland de straat op. Ook zijn er in zo’n zeventig ziekenhuizen activiteiten en is de campagne te zien en te horen op radio, televisie, en in en op bussen en vrachtwagens. De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne Het nieuwe Donorregister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.