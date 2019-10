Een 84-jarige fietsster uit Hoorn is zondag overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen door een aanrijding met een personenauto in haar woonplaats. Na de aanrijding werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze overleden.

De 32-jarige bestuurder van de auto is verhoord op het politiebureau en daarna heengezonden.