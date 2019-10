Europa zet de klok achteruit

Terwijl een besluit over het al dan niet afschaffen van de zomer- of wintertijd op zich laat wachten, wordt de klok dit weekeinde een uur teruggedraaid. In de nacht van zaterdag op zondag gaat om 3.00 uur de wintertijd in. Die geldt nu nog voor heel de Europese Unie, al had de Europese Commissie eigenlijk al van het systeem van zomer- en wintertijd af gewild.

De lidstaten zagen zo’n snelle afschaffing niet zitten en besloten dat het voor 2021 sowieso niet gebeurt. In het voorstel van de commissie mag ieder EU-land zelf kiezen voor permanente zomer- of wintertijd. Het Nederlandse kabinet weegt de voor- en nadelen nog af en wil “zoveel mogelijk” dezelfde tijd aanhouden als buurlanden.

Het ingaan van wintertijd levert velen een uur extra slaap op. Het venijn zit voor veel mensen meer in het ingaan van zomertijd. Dat kan leiden tot slaapproblemen en wat wetenschappers een ‘social jetlag’ noemen: een bioritme dat uit de pas loopt met werk- of schooltijden.

Als het gaat om de gezondheidseffecten, wijzen wetenschappers vaak op het belang van zonlicht in de ochtend. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwden deskundigen vorig jaar voor meer winterdepressies en een hogere kans op kanker en hart- en vaatziekten bij een permanente zomertijd. Tien van de elf experts vonden dat Nederland het Engelse GMT zou moeten aanhouden. Geografisch ligt ons land namelijk in dezelfde tijdszone als Londen.

Met een permanente zomertijd zou de zon hier op 21 december, de kortste dag, om 9.45 uur opkomen en ondergaan om 17.30. Als wintertijd altijd wordt aangehouden, komt de zon op 21 juni, de langste dag, al om 4.20 uur op en gaat hij om 21.00 weer onder.

Weeronline bepleitte afgelopen week een tussenvorm: vierseizoenentijd, precies tussen zomer- en wintertijd in. Dat zou bijvoorbeeld het verkeer veiliger maken, want op de piek van de avondspits zou het iets lichter en minder glad zijn. Nederland kende overigens eerder zijn eigen tijdszone: Amsterdamse Tijd. Tussen 1909 en 1940 liep de tijd hier 20 minuten voor op de tijd in Londen.