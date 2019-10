Gegevens miljoenen mensen gestolen bij Allianz

Bij pechhulpverzekeraar Allianz Global Assistance zijn meer gegevens van klanten gestolen dan eerst gedacht. Het bedrijf meldde vorige maand dat het ging om zeker 260.000 eigen klanten. Uit verder onderzoek is gebleken dat ook informatie over ongeveer 2 miljoen klanten van automerken en leasemaatschappijen waarvoor Allianz pechhulp regelt, is geroofd. Die klanten worden op de hoogte gebracht.

De gegevens stonden als back-up op een gegevensdrager, laat Allianz weten na een bericht van het AD. Die werd begin september gestolen uit een kluis ergens in Nederland. Allianz wil niet zeggen waar dat gebeurde. Het is ook niet duidelijk of het de dief ging om de gegevens, of dat het een toevalstreffer was.

Op de gegevensdrager stonden vooral de combinaties van kentekens en automodellen van klanten. In sommige gevallen was die informatie gekoppeld aan de namen en adressen van de eigenaren. Kwaadwillenden zouden zulke informatie kunnen gebruiken om mensen met phishing om de tuin te leiden. Het gaat niet om financiƫle gegevens, zegt Allianz, en de verzekeraar zegt geen aanwijzingen te hebben dat de informatie is misbruikt.