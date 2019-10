Nieuw stripalbum voor jarige Asterix

Asterix en de dochter van de veldheer, het 38ste stripalbum rond de kleine Galliër en zijn vriend Obelix, komt donderdag uit. Deze maand is het zestig jaar geleden dat de eerste Asterix-strip verscheen in het Franse blad Pilote.

‘De dochter van de veldheer’ is het vierde album dat is verzorgd door scenarist Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad. Dat tweetal nam het stokje over van Albert Uderzo en René Goscinny, de geestelijk vaders van Asterix. Uderzo is nog wel betrokken bij de strips, Goscinny overleed in 1977.

Het nieuwe avontuur van het beroemde stripduo wordt 5 miljoen keer gedrukt en verschijnt in vijftien talen. De Nederlandse oplage bestaat uit 208.000 exemplaren, aldus distributeur Betapress. Sinds het eerste album in 1961 zijn er ongeveer 380 miljoen Asterix-stripboeken wereldwijd verkocht.

In het nieuwe album krijgen Asterix en Obelix te maken met Adrenaline. Zij is de rebelse tienerdochter van Vercingetorix, de leider van de Gallische Opstand tegen de Romeinen. Haar vader verliest die en wordt gevangen genomen, maar Adrenaline weet te ontkomen. Op de vlucht voor de legioenen van Julius Caesar zoekt ze haar toevlucht in het dorpje van Asterix en Obelix. Maar daar blijkt dat ze niet bepaald de makkelijkste is.