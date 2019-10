Door een woningbrand in Eindhoven zijn donderdagochtend vroeg twee mannen zwaargewond geraakt. Zij liggen in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis, meldt de politie. De brand was in een huis aan de Offenbachlaan.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, die wordt nog onderzocht. De politie heeft geen indicatie dat sprake is van een strafbaar feit. Omwonenden moesten hun woning uit. Nadat de brand rond 8.00 uur geblust was, konden zij snel weer terug.