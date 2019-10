Waarschuwing: voer wolven niet

Om te voorkomen dat wolven uit zichzelf mensen opzoeken, moet er absoluut nooit voer voor de dieren worden neergelegd. Een wolf die actief mensen opzoekt is gevaarlijk en moet mogelijk worden afgeschoten.

Die waarschuwing geeft wolvenorganisatie Wolven in Nederland donderdag, nu het seizoen aanbreekt dat er weer jonge wolven vanuit Duitsland door Nederland gaan zwerven. Dergelijke zwerfwolven duiken weleens op in woonwijken, zoals al gebeurde in Bennekom en in Groningen.

Wolven zijn volgens de wolvenkenners heel slim en passen zich snel aan. Als mensen de dieren gaan lokken, ontstaan ongewenste risico’s. “Wolven zijn van nature bang voor mensen en dat moet zo blijven. Een internationaal advies is om brutale wolven weer bang te maken door met rubberen kogels op het dier te schieten. Dat is niet dodelijk maar wel pijnlijk”, aldus Wolven in Nederland.

Mensen moeten de wolven op de Noord-Veluwe ook met rust laten, adviseren de wolvenkenners. “Houd honden daar aangelijnd, want een hond is een prooi.” Wie te ver in het afgesloten rustgebied van de wolven doordringt, krijgt overigens een bekeuring.