Botsing voorafgegaan door zware mishandeling

Ambulancemedewerkers zagen vrijdagavond in Roosendaal (Noord-Brabant) een auto tegen een lichtmast rijden. In de auto zat een ernstig gewonde man, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht.

Zijn verwondingen kwamen evenwel niet overeen met het letsel dat had kunnen ontstaan bij deze botsing en daarom is de politie erbij gehaald. De 57-jarige man, uit Sint Willebrord, bleek hoogstwaarschijnlijk zwaar mishandeld.

Iets later leidde het onderzoek naar een nabijgelegen industrieterrein waar de mishandeling had plaatsgevonden. Ook hier is onderzoek gedaan, maar de politie weet nog niet veel meer. De man heeft nog geen verklaring kunnen geven.