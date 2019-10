Een 30-jarige man meldde zaterdagavond laat bij de politie in het Zeeuwse Terneuzen dat er vermoedelijk op zijn auto was geschoten. De politie onderzocht het voertuig maar kon op het eerste gezicht niets vinden. De man ging mee naar het bureau om er aangifte van te doen.

Daar bleek dat hij nog een celstraf had openstaan. In het huis waar hij verbleef vond de politie gedroogde henneptoppen en spullen die worden gebruikt in hennepkwekerijen. De man zit nu vast in een huis van bewaring.