14 jaar cel en tbs voor moord op moeder Delft

Een 61-jarige man uit Oud-Beijerland is veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens de moord op zijn moeder Mona Baartmans (79) uit Delft, het wegmaken van haar lichaam en verduistering. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat verdachte Ton L. met voorbedachten rade zijn moeder heeft gewurgd. Dat gebeurde op 23 september 2018 in zijn auto, op de parkeerplaats van een verpleeghuis.

De verdachte heeft toegegeven dat hij haar heeft gedood, maar zei dat het in een opwelling was gebeurd. Hij wilde niet dat zijn moeder begon over de 40.000 euro die hij van haar rekening had gehaald en had vergokt, zei hij twee weken geleden op de zitting.

De rechtbank vindt niet dat er sprake was van een impuls maar dat hij beheerst en berekenend heeft gehandeld. De rechter sprak van een lafhartige daad en dat het de verdachte ontbreekt aan berouw.

Diezelfde nacht begroef L. haar stoffelijk overschot in een bos in Heinenoord. Ze werd vijf weken later gevonden na een tip.