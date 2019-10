Claim van 122 miljoen euro naar de NAM

De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) deponeert dinsdag bij de rechtbank een claim van 122 miljoen euro. “De NAM moet betalen, hoe dan ook”, zegt WAG-voorzitter Lolke Weegenaar, die daarmee berichtgeving van RTV Noord bevestigt.

De rechtbank Noord-Nederland bepaalde in 2015 dat de NAM aansprakelijk is voor waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied, een uitspraak die later werd bevestigd door het gerechtshof. De stichting heeft daarna laten becijferen hoe hoog het bedrag zou moeten zijn dat elke huiseigenaar zou moeten krijgen.

Bij de stichting hebben zich 5000 eigenaren aangemeld voor deze claimprocedure. In totaal komt het bedrag uit op 122 miljoen euro. Weegenaar: “Door die gerechtelijke uitspraken moet de NAM betalen, hoe dan ook. Het is alleen de vraag welk bedrag de rechter zal toewijzen.”