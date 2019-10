JHM toont veertig jaar werk van Eli Content

Met een grote overzichtstentoonstelling toont het Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam vanaf eind volgende maand het werk van Eli Content (1943). De expositie biedt een overzicht van ruim negentig van zijn werken uit de afgelopen veertig jaar. Content, volgens het museum een van de belangrijkste hedendaagse joodse kunstenaars van Nederland, is nauw betrokken bij het samenstellen van de tentoonstelling die op 29 november opent.

De kunstenaar maakte in het begin van zijn loopbaan vooral abstracte, sobere en minimalistische werken. In de loop der tijd werd zijn kunst steeds figuratiever en kleurrijker. De onderwerpen veranderden ook. Zo verwees hij aanvankelijk vooral naar de natuur, later volgden ook menselijke figuren en recent portretten.

In zijn werk laat Content zich inspireren door zijn joodse afkomst, evenals strips, plastic speelgoed en medische handboeken. De expositie, die tot en met 10 mei is te zien, toont onder meer schilderijen, tekeningen en installaties van zijn hand en laat volgens het museum zijn voortdurende drang zien tot vernieuwing.