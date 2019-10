Oktober natter dan normaal

Nederland heeft een bijzonder natte oktober achter de rug. Met gemiddeld 117 millimeter neerslag verliep de maand 40 procent natter dan normaal, zo meldt Weeronline. Het natte weer ging gepaard met iets hogere temperaturen: in De Bilt was het afgelopen maand 11,6 graden, tegen een normale waarde van 10,7. De zon liet zich 15 uur minder zien dan de voor deze maand gebruikelijke 113 zonuren.

Regionaal bestonden er grote verschillen in de hoeveelheid neerslag. Zo kreeg het noordwesten van Nederland – bij Overveen en Castricum in Noord-Holland – te maken met 222 millimeter regen, terwijl het oosten een normalere 80 millimeter te verwerken kreeg. De grote sommen neerslag zorgden vooral op 1 en 9 oktober op verschillende plekken voor wateroverlast. Zo kreeg Overveen in 24 uur 67 millimeter regen te verwerken.

Voor de zon was afgelopen maand minder ruimte. Dat de hoeveelheid zonuren met 98 uur niet veel lager uitkomt dan de normale 113 uur, is te danken aan een vrij zonnig slot van oktober.

Afgelopen maand verliep iets warmer dan gemiddeld, met 11,6 graden in De Bilt tegen 10,7 graden normaal.