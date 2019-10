Strafeis in terreurzaak Geert Wilders

De Pakistaan Junaid I., die ervan wordt verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders, hoort dinsdag welke strafeis het Openbaar Ministerie passend voor hem vindt. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begon maandag het proces tegen de 27-jarige man.

Wilders heeft aangegeven dinsdag aanwezig te willen zijn om indien mogelijk “de verdachte in de ogen te kijken”. “Dit soort types zorgen ervoor dat ik deze maand al vijftien jaar mijn vrijheid kwijt ben.”

I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Deze wedstrijd werd later om veiligheidsredenen afgeblazen.

I. ontkent alle terroristische motieven, liet hij maandag opnieuw blijken, omstandig en met veel woorden. Hij werd via de tolk regelmatig gemaand om kort antwoord te geven en de tolk de kans te geven zijn antwoorden in beknopte delen te vertalen.