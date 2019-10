Uitspraak in eerste zaak circuit Zandvoort

De rechtbank in Haarlem doet dinsdag uitspraak in de eerste rechtszaak die natuurorganisaties hebben aangespannen tegen werkzaamheden rond het circuit van Zandvoort. Volgens Stichting Duinbehoud en andere eisers had de provincie geen toestemming mogen geven voor graafwerk bij het racecircuit, omdat het leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen erdoor wordt aangetast.

Natuurorganisaties eisen dat de rechter het werk stillegt. De provincie Noord-Holland en de advocaten van het circuit stelden tijdens de behandeling van het kort geding dat de gevolgen van de werkzaamheden beperkt en tijdelijk zijn.

Het circuit heeft vorige week de natuurvergunning van de provincie gekregen die nodig is om onder meer tijdelijke tribunes te bouwen, grond te verplaatsen en nieuwe paden en een tunnel aan te leggen. Ook daartegen hebben de tegenstanders bezwaar gemaakt. Het werk is nodig om terugkeer van de Formule 1 in mei 2020 mogelijk te maken.

Er staan meer juridische gevechten gepland. Milieuorganisatie MOB hoopt de Formule 1 tegen te houden met het argument dat het evenement leidt tot meer schadelijke stikstofuitstoot in het duingebied. “Als ze elektrisch gaan rijden, trekken we onze zaak in”, zegt voorzitter Johan Vollenbroek. De zaak van MOB dient vrijdag.