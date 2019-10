Malieveld bijna vol door protest bouwers

Het Malieveld in Den Haag staat rond 07.00 uur woensdagochtend al bijna vol met bouwmateriaal en demonstranten. Veel demonstranten zijn nog onderweg naar Den Haag, wat verkeersopstoppingen op snelwegen richting het westen veroorzaakt.

Er komen nog voertuigen bij op het Malieveld, waar weinig ruimte meer is. De sfeer is gemoedelijk. Alle bouwvoertuigen komen luid toeterend aan in het centrum van Den Haag.

De sfeer onder de demonstranten op het Malieveld is goed. Er is muziek om de demonstranten te vermaken. Het officiƫle programma met toespraken begint rond 10.00 uur.

“Door stikstof- en PFAS-beleid, wij onze banen kwijt”, staat op een van de vele spandoeken die zijn meegebracht naar Den Haag. “Onwetendheid in het kabinet, drukt voor boer en bouw de pret”, staat op een ander doek. De laadbakken van alle meegebrachte voertuigen zijn omhoog gezet, zodat de voertuigen nog groter lijken.

Alle voertuigen die nog onderweg zijn, moeten parkeren bij het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. De demonstranten worden dan met pendelbussen naar het Malieveld vervoerd.