Malieveld stroomt vol voor bouwprotest

Het Malieveld stroomt woensdagochtend vroeg verder vol met bouwmateriaal en demonstranten. Het verkeer op de snelwegen had rond 06.15 uur nog nauwelijks last van opstoppingen of files. Het aantal bouwmachines en vrachtwagens in Den Haag nam gedurende de nacht langzaam toe.

De stemming is gemoedelijk. Op enkele plaatsen klinkt muziek om de aanwezigen te vermaken. Dinsdagavond laat kwamen de eerste van naar verwachting duizend voertuigen al aan in Den Haag. De politie bewaakt de toegangswegen naar het centrum van de stad om te voorkomen dat de betogers het verkeer in de stad verder ontregelen.

De politie roept demonstranten op om hun voertuigen te parkeren bij het Cars jeans stadion van ADO Den Haag. Vanaf die plek brengen pendelbussen de mensen naar het Malieveld.

De actievoerders willen met hun protest laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven. Het officiƫle programma van het protest begint rond 10.00 uur.