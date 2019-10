Trucks, shovels en kranen verlaten Den Haag

Een stoet van vrachtwagens, kraanwagens, diepladers met shovels en ander zwaar bouwmaterieel rijdt woensdagmiddag over de snelweg A12 Den Haag weer uit. De actiedag van ondernemers en werknemers uit de bouw, het grondverzet en aanverwante sectoren zit erop. De organisatoren kijken tevreden terug op het protest.

“Het is goed verlopen. Alleen jammer dat de politiek niet iets daadkrachtiger is”, zei Klaas Kooiker na afloop. De aannemer uit Staphorst is een van de initiatiefnemers van actiegroep Grond in Verzet, die het protest heeft georganiseerd. Tientallen brancheorganisaties hebben zich erbij aangesloten en ook de vakbonden spraken hun steun uit voor de demonstratie.

De boodschap aan het kabinet was helder: er moet iets worden gedaan aan verlammend uitwerkende regelgeving. “En wel nu”, verwoordde Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland het breed gedragen gevoel. Zowel protesterende ondernemers als hun werknemers, de meesten gehuld in oranje jassen, zeiden dat ze hun orderportefeuilles steeds leger zien worden door de problemen met stikstof en de chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen.

“Het is niet zo dat wij voor stikstof zijn, maar we hebben wel goede regelgeving nodig”, zegt een manager van bouwbedrijf Heijmans. Hoewel hij merkt dat opdrachten wegvallen, is het nou ook weer niet zo dat het werk tot stilstand is gekomen. Dat ligt anders voor een vrachtwagenchauffeur die glas bezorgt op bouwplaatsen. “Mijn werk ligt stil”, zegt hij. “Als het zo doorgaat, zit ik zo thuis.” Die vrees delen meer demonstranten. “Ze willen hier voorop lopen met milieuwetten, die linkse koekenbakkers. Maar alle bedrijven komen in de problemen”, foetert shovelmachinist Iwan de Wouw uit het Brabantse Asten.

Het kabinet heeft nieuwe PFAS-normen en een zogeheten drempelwaarde voor stikstofuitstoot aangekondigd, maar die komen er niet op stel en sprong. Het publiek reageerde daarom met boegeroep op de bewindslieden, onder wie de ministers Carola Schouten (Landbouw) en Eric Wiebes (Economische Zaken).

De demonstratie op het Malieveld verliep grotendeels rustig, op een opstootje aan de rand van het veld na. Enkele demonstranten daagden daar de politie uit. Na afloop greep de politie in toen door betogers met flessen werd gegooid.