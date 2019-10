‘F-35 – de vliegende laptop – eindelijk thuis’

Met de F-35 gaat Defensie “de stap naar de toekomst maken”. Dat zei luitenant-generaal Dennis Luyt, de bevelhebber van de luchtstrijdkrachten, op de dag dat de eerste operationele F-35 (ook wel JSF genoemd) permanent in Nederland wordt gestationeerd.

“Deze kist gaat het verschil maken voor de Nederlandse krijgsmacht”, aldus Luyt tijdens de aankomstceremonie. Het is een dag van “historische betekenis”, verklaarde staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Precies veertig jaar geleden werd de eerste F-16 aan de luchtmacht overgedragen.

De aankomst van de vijfde generatie gevechtsjager was voor Defensie reden voor een feest. De hele top van het ministerie was naar het noorden getrokken en meer dan 2000 mensen waren uitgenodigd. De F-35 is “eindelijk thuis”, aldus Visser. Ze sprak van een “vliegende laptop” omdat het toestel vol met software zit.

De opvolger van de F-16 landde donderdagmiddag een paar minuten later dan gepland op Vliegbasis Leeuwarden. Dat kwam omdat een F-16 van Vliegbasis Volkel een voorzorgslanding in de Friese hoofdstad moest maken omdat er rook in de cockpit was gesignaleerd.

Het vliegtuig kwam uit het Italiaanse Cameri, waar een flink deel van de 46 door Nederland gekochte F-35’s wordt geassembleerd. Defensie heeft al twee F-35’s, maar die staan permanent in de Verenigde Staten, bedoeld voor de opleiding van piloten. Die zijn al wel een paar keer kort in Nederland geweest.

De F-35 maakte twee keer een flyby over de vliegbasis. Het eerste ererondje was met drie voorgangers (een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire) van de F-35. De tweede flyby was met twee F-16’s. Over enkele weken arriveert al de tweede F-35 in Leeuwarden.