Een politieagent is donderdagavond in Venray gewond geraakt toen een man bewust op hem was ingereden. Dat gebeurde tijdens een controleactie.

Agenten wilden de auto controleren en gaven een stopteken. Daarop reed de bestuurder volgens de politie op de agent in. Die raakte gewond aan zijn onderlichaam en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De chauffeur is aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Venray.