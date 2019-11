Brandweer: foto’s reanimatie Maynard ernstig

De brandweer Amsterdam-Amstelland vindt het “vanzelfsprekend heel ernstig” dat brandweerlieden van het korps foto’s hebben gemaakt van het reanimeren van de doodgeschoten ex-profvoetballer Kelvin Maynard. Vooralsnog is niemand geschorst, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldde donderdag aan de Tweede Kamer dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan hem heeft bevestigd dat de foto’s zijn gemaakt door “een of meerdere brandweerlieden van deze regio”. Maynard werd 18 september doodgeschoten in een auto in Amsterdam-Zuidoost. Daarna circuleerden er foto’s van de plaats delict, onder andere ook van de reanimatie. Omdat toen al duidelijk was dat er geen persfotografen in de buurt waren, rezen er vermoedens dat hulpverleners foto’s hadden gemaakt.

Een extern bureau doet in opdracht van de Veiligheidsregio onderzoek. Dat is volgens de brandweerwoordvoerder bijna klaar. Daarna wordt gekeken welke stappen worden genomen.