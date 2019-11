DUO doet aangifte tegen studieschuld-website

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarschuwt oud-studenten die hun studieschuld aflossen om vooral niet in zee te gaan met de website van Diploma Nederland of vergelijkbare sites. De site Diploma Nederland zegt iemands hele studieschuld te kunnen laten verdwijnen. Daarvoor zou een percentage van het bedrag in bitcoins betaald moeten worden.

“De activiteiten op deze site zijn strafbaar en we doen daar aangifte van, zoals altijd in voorkomende gevallen”, aldus de organisatie die valt onder het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

“DUO voerde vrijdag een extra veiligheidscheck uit waaruit is gebleken dat er tot nu toe geen onrechtmatige transacties hebben plaatsgevonden”, aldus de organisatie in een verklaring. Het is niet bekend of en hoeveel (oud)studenten gedupeerd zijn door de website.

Oud-studenten hebben tussen de 15 en 30 jaar om hun studieschuld, naar draagkracht, af te lossen. In het nieuwe leenstelsel is die periode het langst, volgens het oude stelsel het kortst.