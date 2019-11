Frits Wester weer thuis na verblijf in kliniek

Frits Wester is sinds donderdag weer thuis. De politiek verslaggever verbleef in een kliniek in Zuid-Afrika om te werken aan zijn alcoholprobleem en voelt zich goed, laat hij weten aan RTL Boulevard.

Het alcoholprobleem kwam aan het licht toen de journalist op 9 september tijdens een uitzending van RTL Nieuws moeilijk uit zijn woorden kwam. Aanvankelijk zei Frits dat hij heel moe was, maar een paar weken later gaf hij toe een probleem te hebben. “Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken”, zei hij toen.

Van zijn werkgever kreeg Frits steun. De commentator zou volgende week met RTL Nieuws in gesprek gaan over wanneer hij weer aan de slag kan.