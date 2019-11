Hoekse Lijn nu ook officieel open

Na een maand rijden met passagiers wordt vrijdag de Hoekse Lijn, de metro van Rotterdam naar Hoek van Holland, officieel en feestelijk geopend. In het 24 kilometer lange traject zitten veel overwegen, twee beweegbare bruggen en een compleet nieuw station.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. Op 31 maart 2017 reed de laatste trein over het traject, dat sindsdien is omgebouwd tot metrolijn. Over een paar jaar komt er een nieuwe eindhalte aan het strand van Hoek van Holland.

Al meteen op de eerste dag van de nieuwe verbinding telde vervoersbedrijf RET 23.000 in- en uitstappers. De metroverbinding had al in september 2017 klaar moeten zijn, maar er waren problemen met vergunningen en met de levering van beveiligingssoftware. Verder waren er storingen met bruggen en een vuilniswagen reed op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot. De lijn kost 462 miljoen euro, 90 miljoen meer dan begroot. In de zomer zijn er ongeveer 750 testritten zonder passagiers over de lijn uitgevoerd.