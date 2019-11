In de spotlight: initiatiefnemer van DPPR Linda Tops-Miete

Ze wilde in haar vrije tijd mooie dingen gaan doen, om zo mensen die met een inspirerende missie bezig zijn een podium te geven. Onder de naam Lin om a mission zet Linda Tops-Miete haar talenten en netwerk in. In 2018 is ze DPPR (Dapper) gestart, een magazine met de persoonlijke verhalen van mensen die de wereld beter willen maken. In november is Linda gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws met het onderwerp: wat doe jij om een verschil te maken?

Mensen die een verschil maken zijn mensen zoals jij en ik, aldus Linda, waar je ook een beetje dapper voor moet zijn. Vandaar de naam. “Je kiest ervoor om iets niet meer te doen zoals je het deed. Dat is dapper. Daar moeten mensen aan wennen. Als je iets wilt bereiken, moet je je leven iets anders gaan leven. Dat heb ik zelf ook zo ervaren.”

Ze zit al twintig jaar in het communicatie vak en was lange tijd zoekende. Ze deed altijd al vrijwilligerswerk naast haar fulltime banen, maar het voelde te klein. Ze wilde meer doen. “Ik heb een tijd in marketing gewerkt, maar daar kwam ik mijn bed niet meer voor uit. Ik ben toen als zzp’er voor de overheid gaan werken, en dat doe ik nog steeds. Daar kan ik beter mijn ei kwijt, omdat ik daar werk aan maatschappelijke thema’s die ertoe doen in Nederland. Daar verdien ik mijn geld mee, precies genoeg om mijn huis en andere rekeningen van te betalen. Ik hoef niet nog meer geld om spullen te kopen. Geld verdienen is niet mijn drijfveer. Ik doe verschillende projecten met maatschappelijke thema’s. Zo blijf ik aangesloten.”

“Ze vergeten zichzelf op een podium te zetten”

Linda weet heel goed hoe je een verhaal vertelt vanuit de ogen van een ander. “Ik ben begonnen met zeventien artikelen te schrijven over mensen die een missie hebben, en daarmee een verschil willen maken. Die mensen zijn met hart en ziel bezig, werken soms tot laat door, maar vergeten zichzelf op een podium te zetten. Zo kwam ik in contact met Hans. Hij heeft een social enterprise, een drukkerij waarin hij werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Hij vertelde mij dat hij altijd nog eens een magazine wilde maken. Dat wilde ik ook, omdat ik zag dat er achter de schermen zoveel verhalen een podium verdienen. Hij had de drukkerij en ik de mensen in mijn netwerk voor fotografie, vormgeving en met een talent voor schrijven.”

De verhalen die in het DPPR magazine staan, zijn pure verhalen. “De mensen die erin staan, zijn niet gekoppeld aan organisaties die winst maken. Ik zet de mens centraal. De energie die vrijkomt als iemand echt bezig is met hart en ziel, dat ontroert mij telkens weer. Nu ook weer. Dat is zoiets moois. Het hoeft niet iets groots of meeslepend zijn. De een ruimt de oceaan op, de ander drinkt een kopje thee met eenzame ouderen. Daarnaast zijn er veel mensen die mij benaderen die pro bono een bijdrage willen leveren aan het magazine. We hebben geen budget, maar vinden gewoon met elkaar dat dit er moet komen. Het is een verslavende energie. Iedereen voegt met zijn of haar eigen kwaliteit iets toe.”

“Er moet ruimte zijn om echt iets goed neer te zetten”

Het tweede nummer van DPPR voor en door mensen die een verschil maken komt in het voorjaar van 2020 uit. “We nemen de tijd en ruimte. We doen dit er allemaal bij en soms zijn er andere prioriteiten, of iemand wordt ziek. Er moet ruimte zijn om echt iets goed neer te zetten.” Naast het magazine organiseert Linda ook pop-up borrels onder de naam ‘de borrel die de wereld zal veranderen’ (DDWZV). “Ik zet mensen bij elkaar die samen gaan nadenken over hun ideeën. Ze gaan allemaal naar huis met inspiratie, contacten en concrete next steps. Ik organiseer ze ad hoc, maar in ieder geval een keer per jaar en als er een verzoek is.”

Welk verhaal zal ze niet snel vergeten? “Dat is het verhaal van een vrouw die een half jaar een sabbatical heeft genomen waarin ze haar huis heeft verduurzaamd. Ze heeft haar huis met 8000 kilo leem ingesmeerd. Hierdoor hoeft ze minder te stoken. Zij was echt een carrière dame. Meestal gaan mensen een wereldreis maken, maar zij niet. Het leem zat tot in haar oren, maar ze doet het mooi wel. Ik vind het hoopgevend deze verhalen. Als je tegen iemand zegt dat wat zij doen heel dapper is, dan komt er een glinstering. Het inspireert hen om hun idee nog verder uit te werken. Soms weten ze nog niet hoe en dan zie je het gaandeweg vorm krijgen. Dat vind ik echt prachtig. Dat blijf ik in de oneindigheid doen: ervoor zorgen dat iemand verder gaat denken, gaat verdiepen en iets breder wil brengen. het gaat erom wat je zelf kan doen, wat voor jou binnen bereik ligt en waar je blij van wordt. Dat geeft hoop en energie en daarmee creëren we een mooie toekomst. Ik ben blij dat ik nu ook gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws. mag zijn. Zo kan ik nog meer verhalen delen, waardoor ze een groter bereik krijgen. En zo krijgen nog meer mensen de reflectie dat ook zij het verschil kunnen maken.”

In de maand november is Linda Tops-Miete gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws. Zij draagt de vrouwen aan voor onze rubriek In de spotlight en heeft een groep gastredacteuren gevraagd, die allemaal een verschil maken, hun verhaal te delen. Het belooft een inspirerende maand te worden met veel verschilmakers.